Dudu cita empurrão de Reinaldo e convicção do juiz por pênalti

O empate sem gols entre São Paulo e Palmeiras foi marcado por nova polêmica envolvendo o VAR. Dudu, um dos protagonistas da jogada no Morumbi, citou empurrão de Reinaldo e a convicção do árbitro Vinícius Furlan ao marcar o pênalti.

No primeiro tempo, Dudu recebeu dentro da área pela direita e, acossado por Reinaldo, foi ao chão. Após interagir com o VAR, liderado por Raphael Claus, Furlan acompanhou o lance pelo monitor posicionado na beirada do campo e anulou a própria decisão.

“Teve o contato em cima, ele me empurrou. Estava em uma velocidade que, a qualquer contato, vou cair. Isso aconteceu”, afirmou Dudu. “Eu não precisava cair. Estava na frente do Reinaldo, sairia cara a cara com o goleiro”, argumentou o atacante.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o VAR deve ser utilizado para “evitar erros claros e óbvios que possam passar despercebidos em campo pela arbitragem”. Ao falar sobre o recurso, Dudu ponderou que ele deve ser empregado apenas em situações específicas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Faz o futebol correto, o futebol certo. Mas não tem de se intrometer em todo lance, como em lance em que o juiz deu com muita convicção. Quando o VAR chamou, ele ficou repetindo que teve a carga em cima. Repetiu várias vezes que teve a carga do Reinaldo por cima, com o braço em mim”, completou.

O segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e São Paulo está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque, e um novo empate leva a disputa aos pênaltis. Antes, às 19h15 de terça, o time defendido por Dudu encara o San Lorenzo, no Nuevo Gasometro, pela Copa Libertadores.