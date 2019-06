Dudu chega a 10 assistências, desbanca rivais e mira recorde pessoal

Dudu é o maior garçom do futebol brasileiro. Com o passe de calcanhar para o gol de Mayke, que contribuiu com a vitória do Palmeiras diante do Sampaio Corrêa na última quinta-feira e garantiu a classificação às quartas da Copa do Brasil, o camisa 7 assumiu o posto de jogador com mais assistências na temporada nacional.

O passe para o tento do lateral direito foi o 10º de Dudu no ano. Desse modo, o meia-atacante deixou para trás Bruno Henrique, do Flamengo, e Sornoza, do Corinthians, para ficar com a liderança da estatística. O corintiano e o flamenguista aparecem na sequência com nove.

Dudu chega ao número em apenas 28 partidas disputadas na temporada, o que culmina em uma média de 0,37 por jogo. Caso mantenha o rendimento, o palmeirense baterá seu recorde de assistências em um só ano, o qual aconteceu em 2018, quando deu 19 passes para gol em 66 partidas.

O desempenho, inclusive, rendeu ao camisa 7 o status de jogador com mais assistências em uma só edição do Campeonato Brasileiro na década. Na oportunidade, Dudu desbancou a marca do hoje companheiro Gustavo Scarpa, que havia dado 12 passes para tentos em 2017 atuando pelo Fluminense.

Almejando alcançar 30 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, engatar a 8ª vitória seguida e manter a liderança, o time de Luiz Felipe Scolari conta com a perspicácia de Dudu em deixar os palmeirenses na cara do gol para derrotar a Chapecoense, na Arena Condá, em duelo programado para este domingo, às 19 horas (de Brasília), e válido pela 7ª rodada.

Confira o desempenho de Dudu nas assistências por temporada:

2019: 10 assistências

2018: 19 (14 no Brasileiro, recorde na década)

2017: 12 assistências

2016: 12 assistências

2015: 13 assistências

*Especial para a Gazeta Esportiva