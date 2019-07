Dracena lamenta derrota em Campinas e fala em corrigir erros

O Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 15 partidas consecutivas na noite desta quarta-feira. Derrotado pelo Guarani em amistoso disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o zagueiro Edu Dracena lamentou o revés e já projetou o futuro próximo de sua equipe.

“Perder sempre é ruim, independente se é amistoso, jogo-treino ou coletivo. O mais importante é ter a noção de que precisamos melhorar. Temos eliminatória de Copa do Brasil daqui a uma semana e precisamos estar em um nível um pouco melhor para que consigamos suportar essas decisões”, declarou Dracena ao Esporte Interativo.

Em seu primeiro compromisso após a parada para a Copa do Mundo, o Palmeiras enfrenta o Internacional às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque. Às 19 horas de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, pega o rival São Paulo, no Estádio do Morumbi.

“O importante é manter a mesma concentração e empenho de antes da parada. Temos 15 dias que podem decidir muita coisa: mata-mata da Copa do Brasil, mata-mata da Libertadores e a sequência no Brasileiro. Então, precisamos voltar com 100%, não abaixar a guarda e manter a regularidade que nos trouxe até aqui”, disse Dracena.

O Palmeiras não perdia uma partida desde 2 de abril, data em que acabou derrotado por 2 a 1 pelo San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasometro, ainda pela fase de grupo da Copa Libertadores. “Dói e a gente tem que corrigir algumas coisas para que, na hora em que estiver realmente valendo, não cometamos os mesmos erros”, disse Dracena.

Nesta quinta-feira, em jogo-treino fechado à imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari terá mais uma chance de preparar a equipe diante do Operário-PR, na Academia de Futebol. No último fim de semana, também no centro de treinamento, o time alviverde encarou o Oeste e ganhou por 2 a 1.