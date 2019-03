Dono da 12, Mayke se diz honrado com camisa alusiva a Marcos

O jogo contra o Melgar, com início previsto para as 19h15 (de Brasília) desta terça-feira, marcará a primeira exibição do Palmeiras com seu novo uniforme, inspirado na camisa utilizada por Marcos na Copa Libertadores 1999. Vinte anos depois, o lateral direito Mayke se diz honrado com a chance de usar o número 12 no fardamento alusivo ao ídolo, predominantemente azul.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Marcos ganhou destaque na edição de 1999 do torneio continental. Para lançar o novo uniforme, a Puma, fornecedora de material esportivo do clube, evocou a decisão por pênaltis da final contra o Deportivo Cali.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Mayke falou sobre a oportunidade de usar o número eternizado pelo herói da única conquista continental da agremiação no novo modelo de uniforme. “Vestir a camisa do Palmeiras já é muito especial. Usar a 12 que já foi do Marcos, um dos maiores ídolos do clube, é uma honra para mim”, declarou.

O lateral direito, aliás, foi um dos escolhidos para participar da campanha de divulgação do novo uniforme, que tem o próprio Marcos como protagonista. “Achei bem bonito. O clube sempre pensando em inovar com a intenção de agradar ao torcedor”, declarou o ala, concorrente de Marcos Rocha por uma vaga entre os titulares.

Então com nove anos de idade, Mayke torceu por Marcos na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002. Em 2017, emprestado pelo Cruzeiro ao Palmeiras, o lateral direito já foi apresentado na Academia de Futebol com a camisa 12, número aposentado para os goleiros como tributo ao ídolo.

“O Marcos é aquele jogador que tem o carinho não só do palmeirense”, disse Mayke, criado nas categorias de base do Cruzeiro. “Ele é carismático e foi um monstro pegando no gol. Me lembro de algumas defesas na Copa. É um ídolo para mim”, acrescentou.

Com atuações consistentes no último Campeonato Brasileiro, Mayke acertou em definitivo com o Palmeiras no fim de 2018 e assinou contrato válido por cinco temporadas. Autor de um gol em 67 jogos pelo clube, ele celebrou seu único tento com uma homenagem a Marcos ao ficar de joelhos no gramado e com os indicadores para cima.

Questionado se o uniforme inspirado no ídolo pode trazer sorte ao Palmeiras na busca pelo bicampeonato, Mayke foi cauteloso. “Vamos trabalhar duro para buscar o resultado. O clube disputa toda competição pensando no título e dessa vez não é diferente”, afirmou.