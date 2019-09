Diogo Barbosa exalta impacto de Mano na sequência de vitórias do Palmeiras

O Palmeiras voltou a vencer neste sábado e chegou ao terceiro triunfo consecutivo. Após a partida contra o Cruzeiro, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa reconheceu a queda de desempenho do Verdão após a Copa América, mas exaltou o trabalho de Mano Menezes, mesmo com pouco tempo para treinar a equipe.

“Nós vínhamos em uma fase ruim, pós-Copa América nosso time caiu em nível técnico. O Mano teve pouco tempo para trabalhar, mas tentou implementar um pouco o estilo de jogo dele. E surtiu efeito. São três vitórias para dar confiança. Muito importante, principalmente essas duas em casa para trazer o torcedor de volta do nosso lado. O time tende a crescer mais. Essa semana cheia que vem pela frente vai dar para trabalhar mais”, analisou o lateral em entrevista ao Premier.

Até o momento, o Palmeiras de Mano Menezes derrotou Goiás, Fluminense e Cruzeiro. Antes da sequência de vitórias, o time estava há sete jogos sem vencer e chegou a cair para a quarta colocação.

Com a vitória, o Palmeiras saltou para a vice-liderança da competição, com 39 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe visita o Fortaleza, no domingo que vem, às 16h.