Diogo Barbosa comemora marca especial pelo Palmeiras

Em meio ao choro que tomou alguns jogadores do Palmeiras nesta quarta-feira, em virtude dos ataques ao ônibus que levava a delegação da equipe ao Allianz Parque, e a vitória sobre o Junior Barranquilla, Diogo Barbosa teve o que comemorar. Diante dos colombianos, o atleta comemorou 50 jogos pelo clube.

Hoje cheguei a marca de 50 jogos com a camisa do PALMEIRAS! Muito feliz em poder vestir essa camisa! Que venham muitas outras marcas e grandes conquistas! 🙏🏻 @Palmeiras pic.twitter.com/UQ9K2kvLJu — Diogo barbosa (@diogobarbosa36) 11 de abril de 2019

“Hoje cheguei a marca de 50 jogos com a camisa do PALMEIRAS! Muito feliz em poder vestir essa camisa! Que venham muitas outras marcas e grandes conquistas!”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

A temporada de 2019 tem sido muito positiva individualmente para o camisa 6. No ano passado, o atleta foi contratado pelo Verdão junto ao Cruzeiro por 1,5 milhão de euros (R$ 5,8 milhões, na época) por 25% dos seus direitos econômicos. No entanto, ele se machucou ainda durante a pré-temporada, o que adiou sua estreia para o final de março.

No restante do ano, a torção no tornozelo seguiu incomodando e o ala precisou de injeções para aguentar a sequência de partidas. Campeão brasileiro, ele classificou o próprio desempenho como ruim. Nesta temporada, porém, já deu demonstrações de retomou seu ótimo futebol.

“Voltei a ser o Diogo que me fez vir para o Palmeiras. Este ano tem sido melhor, não tenho lesão e estou mais confiante. Isso é bom. Meu futebol está voltando ao normal”, afirmou em entrevista na Academia de Futebol.