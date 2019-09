Diogo Barbosa aponta Palmeiras e Flamengo como candidatos ao título brasileiro

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, o Palmeiras voltou a sonhar com o título nacional após se recuperar de uma sequência ruim na volta da parada para a Copa América. Para o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o Verdão é um dos candidatos a levantar o troféu junto ao Flamengo, que atualmente ocupa a primeira posição, com 42 pontos.

“Vai ter essa disputa até o final. São dois grandes times, dois grandes grupos. Os dois têm grandes jogadores, ajuda muito ter um leque de opções. Essa briga vai ser muito boa. Acho que alguns outros times vão correr também pela briga, mas acho que a grande disputa vai ser entre nós e o Flamengo”, declarou o jogador de 27 anos, que ainda afirmou que o cenário será semelhante ao do Brasileirão de 2016, vencido pelo Palmeiras em disputa direta com o Rubro-Negro.

“Vai parecer, sim, com 2016. Nós vamos buscar vencer sempre, para estar sempre na cola, para quando eles vacilarem, a gente poder igualar o número de pontos. Estamos na busca pela competição, é um título muito importante para nós. Não conseguimos a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, cabe a nós buscar até o final esse título”, disse o lateral.

Diogo também comemorou a sequência de três vitórias seguidas da equipe alviverde, contra Goiás, Fluminense e Cruzeiro. O defensor destacou a importância da chegada do treinador Mano Menezes para a mudança no ambiente do clube.

“A sequência foi muito boa para nós. Estávamos precisando disso para retomar nossa confiança e trazer o torcedor de volta para o nosso lado. Muito importante a chegada do Mano, que é um grande treinador e aos poucos vem tentando implementar sua metodologia. Por ser pouco tempo, ainda colocou pouco suas ideias de trabalho, mas ele vai conseguir colocar ainda mais nessa semana que vamos ter para trabalhar”, completou.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para domingo (22), às 16h (de Brasília). No Castelão, em Fortaleza (CE), o Verdão enfrenta o Fortaleza pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.