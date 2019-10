Deyverson volta a marcar pelo Palmeiras depois de quatro meses

O empate contra o Athletico-PR em Curitiba, neste domingo, não foi o resultado dos sonhos para o Palmeiras, que ficou há 10 pontos de distância para a liderança do Brasileirão. Ainda assim, a notícia boa fica para o reencontro de Deyverson com as redes.

O camisa 16 vivia uma grande seca de gols, sem marcar há pouco mais de quatro meses. A última vez em que Deyverson balançou o barbante foi no dia 13 de junho, contra o Avaí, pelo primeiro turno do Brasileirão.

De lá pra cá, passaram-se quase um turno do Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras volta a reencontrar o time catarinense na próxima rodada. Neste período, o centroavante participou de 19 partidas (duas pela Copa do Brasil, quatro pela Libertadores e 13 pelo Brasileiro) e passou em branco em todas elas.

Com a lesão de Luiz Adriano, Deyverson tem herdado a vaga no ataque palmeirense, mesmo com as críticas da torcida. Depois de ser substituído por Henrique Dourado no meio dos dois últimos jogos, o jogador voltou a atuar por 90 minutos neste domingo.

Com o gol contra o Athletico-PR, Deyverson soma agora sete gols em 35 jogos na temporada. Em pouco mais de dois anos pelo Verdão, o atacante tem 98 jogos e 25 gols marcados.