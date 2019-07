Deyverson tem a pior média de gols dentre os últimos centroavantes do Palmeiras

Deyverson é titular absoluto do Palmeiras com Felipão, que gosta de ter um centroavante com bom porte físico para fazer o pivô e ganhar bolas pelo alto. Apesar disso, o camisa 16 tem números inferiores em relação aos jogadores da posição nos últimos oito anos.

No Verdão desde 2017, Deyverson soma 80 jogos no clube, com 33 gols marcados, tendo uma média de 0,27 tentos por partida. O seu atual companheiro de time, Miguel Borja, para efeito de comparação, tem uma média superior: foram 0,32 gols por partida, marcando 33 vezes em 101 jogos. O colombiano está perdendo o espaço com Felipão e está atuando com menos frequência no alviverde.

O centroavante com os melhores números nas últimas oito temporadas é Alan Kardec, que disputou a Série B em 2013. Antes de se transferir para o São Paulo, o jogador disputou 46 jogos e marcou 24 gols, tendo uma média de 0,52 tentos por partida.

O segundo melhor na lista é Hernán Barcos, que esteve em campo em 52 jogos e marcou 31 vezes, conseguindo uma média de 0,50 gols por partida. Henrique Dourado, que jogou apenas por uma temporada no Palmeiras, também tem uma média boa, com a marca de 0,46 tentos por jogo. O centroavante marcou 18 gols em 39 partidas na temporada de 2014.

Gabriel Jesus, que está com a Seleção Brasileira na Copa América, subiu para o time profissional em 2014 e permaneceu até 2016. Nesse período, o atacante marcou 28 gols em 83 partidas, chegando a média de 0,33 tentos por jogo. Lucas Barrios, que foi companheiro de equipe de Jesus, foi às redes em 13 ocasiões nas 44 partidas que disputou, registrando uma média de 0,29 gols por jogo.

Confira os números dos centroavantes do Palmeiras nos últimos oito anos

Miguel Borja (2017 a 2019) – 33 gols em 101 jogos / média de 0,32 gols por jogo

Deyverson (2017 a 2019) – 22 gols em 80 jogos / média de 0,27 gols por jogo

Lucas Barrios (2015 a 2017) – 13 gols em 44 jogos / média de 0,29 gols por jogo

Gabriel Jesus (2014 a 2016) – 28 gols em 83 jogos / média de 0,33 gols por jogo

Henrique Dourado (2014) – 18 gols em 39 jogos / média de 0,46 gols por jogo

Alan Kardec (2013 a 2014) – 24 gols em 46 jogos / média de 0,52 gols por jogo

Hernán Barcos (2012 a 2013) – 31 gols em 61 jogos / média de 0,50 gols por jogo

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com