Deyverson nega ter provocado rivais e revela ‘pressão’ de Raniel

Deyverson estar envolvido em confusões e provocações aos adversários não é novidade, mas após o empate entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o centroavante negou que tenha instigado os adversários em lance que tenta embaixadinhas.

“No momento que fiz a embaixadinha ali e tentei a bicicleta, infelizmente a bola não ficou como eu queria no lance. Não foi para provocar, jamais. O jogo estava empatado e queríamos ganhar”, afirmou o centroavante, que foi confrontado pelo estreante Raniel.

“O Raniel veio falar comigo, disse que eu estava fazendo palhaçada. Eu respondi: ‘Que palhaçada que estou fazendo? Estou jogando de boa’. Incomodei bastante, graças a Deus, mas sempre para ajudar a minha equipe e foi isso”, completou.

Na reta final da partida, Deyverson fez três ou quatro embaixadinhas antes de, pressionado pela marcação, isolar o lance. Após o duelo, até mesmo Luiz Felipe Scolari se manifestou a favor de seu comandado.

“Eles fizeram a falta no lance, eu fiquei no chão e depois levantei, continuei jogando e respeitando o São Paulo e a torcida. Sei como é, no calor do jogo você faz uma jogada e acham que está querendo provocar, mas estou super tranquilo, com a cabeça focada só em jogar futebol e ajudar meus companheiros”, finalizou.

