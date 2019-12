Deyverson nega ter cantado música provocativa ao Palmeiras

Deyverson se defendeu de um vídeo que circula na internet desde a noite da última segunda-feira. Em suas redes sociais, o atacante publicou um texto dizendo que não cantou uma música provocativa ao Palmeiras.

O material mostra pessoas cantando “Tia Nástica” em um show. A canção deu origem à paródia o “Palmeiras não tem Mundial”, que rendeu uma série de polêmicas na última semana ao ser entoada por Gabigol após título continental do Flamengo.

Presente na festividade, Deyverson aparece balançando a cabeça no ritmo da música e cantando algo. Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras acusaram o jogador de aderir à paródia provocativa ao clube. O atleta negou a ação.

“Não gostaria de ter que vir aqui para justificar e explicar falsas acusações que estão fazendo a meu respeito, é triste ver a forma com que pessoas se usam das redes sociais para mentiras e ataques pessoais. Está circulando um vídeo meu, onde dizem que eu estava cantando músicas zoando nosso Palmeiras. Isso é uma grande mentira!”, escreveu.

“Eu respeito e tenho muito orgulho de vestir a camisa desse clube gigante, sou muito feliz em fazer parte da história deste que é um dos maiores clubes do mundo. Nunca iria falta com respeito com nossa torcida e com o Palmeiras”, completou.

Contestado pela torcida palestrina por suas ações fora de campo e atuações no gramado, Deyverson é apontado como um dos jogadores que podem ser negociados pelo Palmeiras ao final da temporada.