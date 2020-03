Deyverson mantém carinho ao Palmeiras e faz agradecimento a Felipão

Apesar de altos e baixos, o atacante Deyverson mantém carinho e respeito pelo Palmeiras. Atualmente emprestado ao Getafe, da Espanha, o centroavante continua acompanhando o Verdão, clube que defendeu entre 2017 e 2019 e conquistou o título brasileiro de 2018.

“Eu sempre falei que torcia pelo Vasco na infância, mas agora o sangue também é verde”, explicou, em entrevista ao Fox Sports. “Sempre serei torcedor, não esqueço até as pessoas que trabalham no clube, que sou grato, para falar das pessoas no Palmeiras, sou muito agradecido”, emendou.

Na passagem pelo Palmeiras, Deyverson teve um relacionamento muito próximo com o técnico Luiz Felipe Scolari. Sorridente, o próprio jogador reconhece que deu muito trabalho ao treinador com algumas atitudes polêmicas.

“Sempre serei grato ao Felipão. Quando não fiz coisas corretas, ele me deu a mão, aí fiz gol de título. É um paizão, sempre passou para me manter focado. Ninguém é perfeito, todos cometem erros, sei que fiz mal a companheiros”, recordou Deyverson, que deu os parabéns a Luiz Adriano pelos três gols marcados pelo Verdão na Libertadores contra o Guaraní, do Paraguai.

“Primeiramente, quero dar os parabéns ao Luiz Adriano, um grande amigo, independentemente de jogar na mesma posição, virou meu irmão, pelos conselhos que me deu”, completou.

Por fim, Deyverson revelou que ainda recebe mensagens de palmeirenses, mesmo na Espanha. “Sei que não são todos, mas alguns falam que sentem falta, nem pelo futebol, mas pela minha alegria e forma de ser, sempre estou sorrindo”, explicou o jogador, que passa por um período de isolamento na Espanha devido ao surto do coronavírus.