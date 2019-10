Deyverson e mais 10: atacante tem chance de ganhar moral com Mano

Minutos depois da vitória sobre o Botafogo, o técnico Mano Menezes já confirmou publicamente a manutenção de Deyverson como titular do Palmeiras no confronto a Chapecoense. O atacante recebe, contra o time catarinense, uma boa oportunidade de ganhar moral com seu chefe.

Preterido no começo da gestão de Mano Menezes, Deyverson enfim entrou em campo no quarto jogo do novo treinador, a vitória sobre o Fortaleza. Assim, iniciou a disputa efetiva por uma vaga no de titular no comando de ataque palmeirense.

O preferido de Mano Menezes para a posição é Luiz Adriano, vitimado por lesão muscular na derrota contra o Santos. Sem o titular, além de Deyverson, o técnico tem como alternativas o colombiano Miguel Borja e Henrique Dourado, ainda sem ritmo após reestrear diante do Botafogo.

Mano aprovou a atuação de Deyverson contra o Botafogo, mas sublinhou que o jogador deve “controlar a ansiedade de querer fazer mais do que o necessário”. O técnico destacou ainda que um centroavante precisa de tranquilidade para definir, algo que, muitas vezes, falta ao afobado atacante, apesar de seus 28 anos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Decisivo na campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018, Deyverson marcou, inclusive, o gol que garantiu a conquista, contra o Vasco. Nesta temporada, no entanto, o atacante caiu de rendimento e anotou apenas seis vezes em 34 partidas disputadas.

O jogo entre Palmeiras e Chapecoense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa às 21 horas (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque. O time alviverde tem como escalação provável Weverton; Marcos Rocha, Gomez (Luan), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson.