Deyverson é apresentado no Getafe: “Vou dar a vida em campo”

Nesta quarta-feira, o atacante Deyverson, ex-Palmeiras, foi apresentado como novo reforço do Getafe, da Espanha. O atleta chega ao clube por empréstimo, com opção de compra, até junho deste ano.

Na apresentação, o jogador falou um pouco sobre o seu processo de transferência para o clube espanhol. “O Getafe conversou com meu representante, que é como um pai para mim. Foi algo muito rápido. Fiquei muito contente e feliz. Já conhecia três jogadores do clube e estou trabalhando com o restante”, afirmou.

Deyverson também destacou seu estilo de jogo e como pode ajudar o Getafe. “Estou aqui porque acredito que as minhas características são lutar e brigar sempre pela equipe. Vou ajudar muito o time, com muita garra, muita pressão e luta pelo time. Não penso muito em mim, e vou dar a vida em campo”, declarou.

Na transação, o Palmeiras colocou uma cláusula no contrato afirmando que, caso o atleta marque nove gols e atue em mais de 50% dos jogos da equipe, o time espanhol é obrigado a contratá-lo.

Pelo clube alviverde, o atacante realizou 104 jogos e marcou 25 gols, sendo um deles o que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2018 ao Palmeiras.