Deyverson adota tom de despedida e já escreve em espanhol

O atacante Deyverson está perto de deixar o Palmeiras. Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo, o atleta não foi com o restante do elenco para a Copa Flórida; ao invés disso, viajou para a Espanha na expectativa de fechar empréstimo com o Getafe, segundo informou o diário As.

Em tom de saída o jogador compartilhou mensagens de despedida no stories de sua conta no Instagram. Em um post, um fã escreveu: “Deyverson, obrigado por tudo que fez por o Palmeiras”, em outro: “que deus abençoe a viagem de vocês”.

Deyverson e Bruna já estão na Espanha e aguardam a resolução do negócio. O centroavante chegou ao Palmeiras em julho de 2017, quando o clube adquiriu 70% dos direitos dele por R$ 19 milhões, bancados pela Crefisa. Por determinação da Justiça, o Alviverde terá de devolver o valor à patrocinadora.

Durante toda a sua passagem, Deyverson anotou 25 gols em 104 jogos pelo Palmeiras. Criticado por parte da torcida, o centroavante não estava nos planos do clube para essa temporada, por isso o Verdão não deve dificultar a negociação.

Postagem em espanhol

O próprio Deyverson foi as redes sociais e fez uma publicação com legenda em espanhol. Ao lado da noiva, escreveu: “Na minha vida nunca antes alguém me tinha feito sentir essa intensidade de amor, essa loucura que me faz precisar de você como ninguém. Te amo muito meu amor”.