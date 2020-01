Demissões, eliminações e cobranças: relembre a temporada do Palmeiras

Campeão Brasileiro de 2018, o Palmeiras iniciou 2019 cheio de expectativas. Visando o cobiçado título da Copa Libertadores, a diretoria alviverde abriu os cofres para reforçar o elenco. Carlos Eduardo, Felipe Pires e Zé Rafael foram alguns dos principais nomes que chegaram. Além deles, retornos de empréstimo, como Raphael Veiga, também deixaram o plantel ainda mais forte.

Em janeiro, o Verdão anunciou aquela que seria a principal contratação da temporada. Depois de diversas tentativas, Ricardo Goulart enfim tornou-se jogador da equipe paulista. No entanto, a passagem durou muito menos que o esperado, já que após cinco meses, 12 jogos, quatro gols, três assistências e uma grave lesão no joelho, ele retornou ao futebol chinês.

No Campeonato Paulista, a equipe então comandada por Luiz Felipe Scolari acabou eliminada nas semifinais para o rival São Paulo. Depois de dois empates sem gols, a decisão foi para os pênaltis no Allianz Parque e o goleiro Tiago Volpi brilhou para garantir o Tricolor na decisão.

Apesar da eliminação no estadual, o Verdão seguia bem nas outras competições. Classificado para o mata-mata da Libertadores como primeiro colocado no ranking geral, garantido nas quartas de final da Copa do Brasil e líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras dava indícios de que conseguiria conquistar pelo menos um título no ano.

Contudo, a situação começou a piorar depois da volta da parada para a Copa América. Depois de perder para o Internacional pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, o Verdão foi eliminado na disputa de pênaltis. No jogo seguinte, primeira derrota no Brasileirão, contra o Ceará.

Então, a equipe alviverde passou a colecionar maus resultados. E na Libertadores, principal objetivo palmeirense no ano, mais uma desclassificação. A vitória por 1 a 0 diante do Grêmio, na Arena de Porto Alegre, pelas quartas de final do torneio, empolgou os torcedores. Mas no Pacaembu, os gaúchos saíram com o triunfo por 2 a 1 e acabaram com o sonho do Verdão, causando revolta nos torcedores, que protestaram contra o time.

Cinco dias depois, derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, e a demissão de Felipão. Contra a vontade de grande parte da torcida, Mano Menezes foi o substituto escolhido para tentar recuperar o futebol do Palmeiras e garantir, pelo menos, mais um título do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, a equipe palestrina não conseguiu acompanhar o grande desempenho flamenguista e ficou para trás na tabela. Na reta final, o clube paulista acabou perdendo até a segunda colocação para o rival Santos, fato que culminou na demissão de Mano. Depois de negociar com o técnico Jorge Sampaoli, que se desligou do Peixe, o Verdão acabou anunciando o retorno de Vanderlei Luxemburgo para 2020.

