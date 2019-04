Deficiência do Palmeiras é preocupação para encarar o São Paulo

A derrota do Palmeiras diante do San Lorenzo evidenciou um antigo problema do Verdão que pode atrapalhar a equipe novamente neste sábado, diante do São Paulo. Na terceira era Felipão, o Verdão nunca conseguiu vencer um jogo após sair atrás no placar.

Desde agosto de 2018, quando Scolari assumiu o Palestra, sua equipe sofreu o primeiro gol do jogo em apenas 11 vezes ao longo de 49 partidas. Nesses jogos, o Alviverde acumula cinco derrotas e seis empates.

A situação deixa clara a dificuldade do Palmeiras em enfrentar equipes que se fecham na defesa e oferecem a maior parte da posse de bola à equipe. Foi assim contra o San Lorenzo, quando o futebol apresentado pelos brasileiros caiu vertiginosamente após o gol argentino.

Tendo pela frente o mata-mata contra o São Paulo, Felipão se preocupa em evitar o que já custou dois possíveis títulos ao Palmeiras. Em 2018, o Verdão levou o primeiro gol contra o Boca Juniors na Bombonera, pela semifinal do torneio, se abalou e logo levou o segundo. Na volta, o time não conseguiu reverter a desvantagem.

No mesmo ano, pela semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras viu o Cruzeiro abriu o placar nos dois jogos. Resultado: empate e derrota para a Raposa, que avançou à final da competição para levar o título.