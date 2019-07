Decisivo, Weverton diz que estudou batedor antes de pegar pênalti

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi decisivo no empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz, na noite desta terça-feira, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Ele defendeu um pênalti no final do primeiro tempo, quando o Verdão perdia por 2 a 1.

A penalidade, cometida por Gustavo Gómez em cima de Santiago García, foi cobrada pelo próprio atacante uruguaio, que chutou no meio e rasteiro. Weverton caiu para o lado esquerdo e defendeu com o pé. De acordo com o arqueiro, o adversário foi estudado e sua ação planejada.

“Minha equipe de análise me deus muitos pênaltis do ‘Morro’ [Santiago García] para estudar. Eu sabia que ele vinha caminhando para a bola devagar, e eu ia esperar. Defini o lado para fazer a defesa”, disse Weverton, em entrevista coletiva.

Com 28 minutos de bola rolando, o Godoy Cruz abriu 2 a 0 aproveitando-se dos erros defensivos do Palmeiras. Pouco antes de Weverton defender o pênalti, Felipe Melo descontou de cabeça. Na etapa final, o time de Felipão foi melhor e empatou com um golaço de Miguel Borja.

Com o resultado, pelo critério do gol fora de casa, o Palmeiras joga por dois empates para se classificar às quartas de final da Libertadores. Tanto 0 a 0 quanto o 1 a 1 servem para a equipe brasileira avançar na competição. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

“Fazer gol fora de casa é muito importante. O empate por 2 a 2, por tudo o que aconteceu, foi bom. O jogo do Godoy foi 30 minutos no máximo, depois tomamos conta do jogo. Temos que sair daqui com esse espírito do segundo tempo, que é o nosso estilo de jogo”, avaliou.

“Sabemos da dificuldade que será o jogo em casa, uma equipe de velocidade. Mas saímos daqui feliz pelo resultado e atitude da equipe. Vamos com essa esperança de fazer um bom jogo em casa e daqui para frente também”, concluiu.