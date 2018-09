Decisivo, Deyverson tira selfies com torcida e brinca com Thiago Santos

Deyverson foi mais uma vez o nome do jogo do Palmeiras. Em duelo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, o centroavante entrou na metade da etapa final, teve boa atuação e deu assistência decisiva para Willian marcar o gol que abriu caminho para o triunfo por 2 a 0. Na saída de campo, a alegria era tanta que deu para tirar selfies com a torcida e brincar com o aniversariante Thiago Santos.

“O parabéns vai para toda a equipe, especialmente o Thiago Santos, que faz aniversário hoje. Essa vitória é para o Thiago Santos, que está ficando velho, a idade está chegando (risos). Parabéns ao grupo, ao treinador, ao estafe, a todos que vem dando oportunidade a todos os jogadores. O Palmeiras tem equipe A e B”, afirmou o camisa 16.

De fato, o Palmeiras tem uma formação para jogos mata-mata, e outra para atuar na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, foi a vez de o time A atuar, mas o desempenho entre os dois não muda muito. Até aqui, Felipão soma 76,6% de aproveitamento, com sete vitórias, dois empates e uma derrota. O futebol de Deyverson, recuperado por treinador, é visto como um dos maiores méritos do pentacampeão mundial.

“Tenho que agradecer primeiramente a Deus. Somos seres humanos, falhos, pecadores e erramos muito, mas Deus tem me honrado bastante. O grupo tem me apoiado muito e é sensacional. Não tenho nem palavras. Agradeço a todas as pessoas que trabalham no Palmeiras, da faxina até a presidência. Agradeço à torcida maravilhosa. Teve um momento em que passei várias dificuldades, não estava em um bom momento. Deus foi a chave dessa porta para poder voltar à melhor fase”, completou.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. A tendência é que o Verdão utilize a maior parte de sua equipe B contra o maior rival, que não terá o demitido Osmar Loss no banco de reservas.

