De volta ao Maracanã, Felipe Melo cita “bobão” e valoriza resultado

Formado nas categorias de base do Flamengo, Felipe Melo enfrentou o time de coração no Estádio do Maracanã pela primeira vez na noite do último sábado. O volante se sentiu à vontade diante de mais de 60 mil rubro-negros e tratou de valorizar o empate por 1 a 1 do Palmeiras fora de casa.

“É bom voltar ao Maracanã, tirando o bobão que está gritando”, disse Melo ao Premiere na entrada do túnel para os vestiários. “No geral, o carinho da torcida, que sabe reconhecer. Para mim, é muito importante. Um dos maiores títulos que tenho foi ajudar o Flamengo a não cair para a Segunda Divisão (em 2001). Isso é importante”, completou.

Escalado como titular pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo teve uma boa atuação diante do Flamengo e, desgastado, acabou substituído por Moisés durante o segundo tempo. Ao falar sobre o placar da partida, o experiente volante se disse satisfeito.

“É muito difícil jogar contra 65 mil pessoas e a gente vem de dois resultados importantes (vitória contra o Ceará e derrota contra o Boca Juniors). Então, estamos desgastados psicológica e fisicamente. Um resultado importante para a gente, porque continuamos quatro pontos na frente”, afirmou.

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 63 pontos ganhos. O Flamengo, por sua vez, chegou aos 59, um a mais do que o Internacional. O São Paulo, com 56 pontos, completa o grupo dos quatro primeiros colocados.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santos às 19 horas de sábado, no Allianz Parque. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o adversário é o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores, também no Palestra Itália.