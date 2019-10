De volta ao Allianz, Palmeiras encara Atlético-MG para manter embalo

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Atlético-MG, no Allianz Parque. De volta à arena após mandar seu último jogo no Pacaembu, o time alviverde deseja manter o embalo sob o comando do técnico Mano Menezes.

Com 46 pontos ganhos, o Palmeiras inicia a rodada três atrás do Flamengo e figura na vice-liderança do torneio nacional. Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o time alviverde enfileirou uma sequência de cinco vitórias e um empate de maneira consecutiva.

“Independentemente do que acontecer com o Flamengo, temos que fazer o nosso. O foco é o jogo contra o Atlético-MG. Precisa deixar o Flamengo de lado. Se tropeçarem, a gente vai chegar. E eles sabem disso”, declarou o meia Lucas Lima, que vem ganhando terreno nas últimas partidas.

Contra o Atlético-MG, Mano Menezes pode pela primeira vez repetir seu time ideal, utilizado apenas no triunfo sobre o Cruzeiro. O centroavante Luiz Adriano, porém, não trabalhou normalmente durante a semana e corre risco de ser substituído por Deyverson.

Curiosamente, o Palmeiras enfrentará o adversário mineiro desfalcado de Mano Menezes, advertido com o terceiro cartão amarelo no empate contra o Internacional. Assim, o time alviverde será comandado pelo auxiliar Sidnei Lobo da beirada do campo.

O Atlético-MG, eliminado nos pênaltis pelo Colon nas semifinais da Copa Sul-Americana, vive momento delicado e precisa lidar com cobrança intensa de sua torcida. Com 30 pontos, o time alvinegro iniciou a rodada no 10º lugar do Campeonato Brasileiro.

“No próximo jogo, vamos fazer alterações. Não tem como enfrentar o Palmeiras de igual para igual lá”, declarou o cauteloso técnico Rodrigo Santana, que deve entrar em campo com três zagueiros no Allianz Parque diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x ATLÉTICO-MG

Data: 06 de outubro de 2019, domingo

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Henrique Ribeiro e Alex dos Santos

VAR: Rodrigo Sá

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano (Deyverson)

Técnico: Sidnei Lobo

ATLÉTICO-MG: Cleiton; Guga, Maidana, Léo Silva (Réver), Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan, Elias, Luan e Otero; Di Santo

Técnico: Rodrigo Santana