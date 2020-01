De saída, Deyverson é dúvida para viagem aos Estados Unidos

O atacante Deyverson se reapresentou normalmente e vem trabalhando na Academia de Futebol, mas está de saída do Palmeiras. O jogador, inclusive, pode nem viajar aos Estados Unidos para disputar a Copa Flórida com o restante da delegação palestrina.

O Palmeiras contratou Deyverson em 2017 e estabeleceu vínculo até a metade de 2022, mas deseja negociar o centroavante quando surgir a oportunidade. O jogador, protagonista de seguidas polêmicas e casos de indisciplina, já praticamente esgotou a paciência da exigente torcida.

Bancado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Deyverson cumpriu papel importante rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018 e marcou, inclusive, o gol do título, mas caiu de rendimento de maneira significativa na útima temporada. No total, soma 25 tentos em 104 partidas.

O Palmeiras, atualmente com oito atacantes, deseja evitar em 2020 a sobreposição de vários jogadores da mesma função, algo que ocorreu em 2019 e, na visão da diretoria, gerou depreciação dos atletas. Assim, peças do setor fatalmente serão envolvidas em negociações.

A página do elenco no site oficial do Palmeiras conta hoje com 33 nomes, sem contar alguns que se reapresentaram e estão fora dos planos, casos de Guerra e Emerson Santos, por exemplo. O clube, porém, deseja proporcionar ao técnico Vanderlei Luxemburgo um grupo com 30 jogadores.

Além de Deyverson, estão entre os atletas que devem deixar o Palmeiras em breve o lateral esquerdo Victor Luis, o meia-atacante Hyoran e o atacante Carlos Eduardo – os últimos dois, inclusive, não treinaram nesta terça-feira. A delegação viaja para a Copa Flórida neste sábado.