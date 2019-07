De especialista a vítima: Felipão perde quarto mata-mata em retorno ao Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, não vem fazendo justiça à fama de especialista em mata-mata nesta terceira passagem pelo clube alviverde. Na noite da última quarta-feira, o treinador amargou a sua quarta eliminação em torneios desse tipo desde que retornou ao Verdão.

A mais recente decepção foi pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Beira-Rio, o Palmeiras não conseguiu sustentar a vantagem construída sobre o Internacional no jogo de ida: perdeu por 1 a 0 no tempo normal e, em seguida, foi derrotado nos pênaltis por 5 a 4 – Gustavo Gómez e Moisés desperdiçaram suas cobranças.

Esta foi a segunda eliminação do Palmeiras em 2019. Em abril, pelas semifinais do Campeonato Paulista, a equipe de Felipão caiu para o São Paulo também numa disputa por pênaltis, em pleno Allianz Parque, onde o time tricolor jamais havia sequer empatado.

No ano passado, quando foi contratado com a expectativa de levar o Palmeiras ao título nas competições mata-mata, Felipão foi eliminado por Cruzeiro e Boca Juniors nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, respectivamente.

Curiosamente, o treinador se deu bem justamente onde não se esperava. Após assumir o Palmeiras no sexto lugar do Campeonato Brasileiro, com oito pontos atrás do então líder São Paulo, Felipão promoveu um rodízio na equipe e conseguiu uma arrancada rumo ao título.

O Brasileirão 2018, aliás, é o único torneio conquistado por Felipão no Palmeiras cujo formato não é o mata-mata. Os outros títulos são a Copa do Brasil (1998 e 2012), a Copa Mercosul (1998), a Copa Libertadores (1999) e o Torneio Rio-São Paulo (2000).

Em entrevista coletiva, Scolari se irritou com uma pergunta sobre seu desempenho em mata-mata neste retorno ao Palmeiras: “Não vou ficar discutindo isso com vocês. Vocês que têm que criar as situações para discutir, o programa é de vocês. Eu tenho minhas situações para discutir com meus jogadores, é assunto interno. Assunto que eu posso contestar A ou B, mas é lá dentro, não com vocês. Aí vocês que criem o que quiserem”.

Agora, o Palmeiras voltará as suas atenções para as disputas do Campeonato Brasileiro, do qual é o líder, e da Copa Libertadores, em que se encontra nas oitavas de final. O próximo compromisso é o duelo com o Ceará, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do torneio nacional. Depois, na terça-feira, o adversário será o Godoy Cruz, na Argentina, pela competição continental.

Abaixo, veja as eliminações de Felipão nesta terceira passagem pelo Palmeiras:

2018

Copa do Brasil (Semifinais)

Palmeiras 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras

Copa Libertadores (Semifinais)

Boca Juniors 2 x 0 Palmeiras

Palmeiras 2 x 2 Boca Juniors

2019

Campeonato Paulista (Semifinais)

São Paulo 0 x 0 Palmeiras

Palmeiras 0 (4) x 0 (5) São Paulo

Copa do Brasil (Quartas de final)

Palmeiras 1 x 0 Internacional

Internacional 1 (5) x 0 (4) Palmeiras