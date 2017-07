Cuca projeta evolução no Brasileiro e evita pressão por Libertadores

O Palmeiras tem mais três jogos no Campeonato Brasileiro antes de decidir sua vida na Copa Libertadores. Otimista, o técnico Cuca projeta uma evolução no fim da primeira metade do torneio nacional e procura diminuir a expectativa em torno do certame continental.

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras enfrenta o Avaí, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, até o final do primeiro turno, encara Botafogo e Atlético-PR. Atual quinto colocado com 26 pontos, Cuca lembra a campanha vitoriosa do ano passado e já faz contas.

“Temos que pensar sempre no melhor. Com três vitórias nos últimos três jogos do primeiro turno, podemos acabar com 35 pontos. Quantos pontos tínhamos no fim do primeiro turno de 2016? Trinta e seis. As coisas estão caminhando. Dentro da condição que temos, estamos evoluindo”, defendeu Cuca, ainda antes de o corte de Felipe Melo vir a público.

O Palmeiras vem em uma sequência de três rodadas sem derrota no Campeonato Brasileiro, já que bateu Vitória (4 x 2) e Sport (2 x 0) e empatou com o Flamengo (2 x 2). Na véspera do confronto com o Avaí, Cuca lembrou a série vivida no torneio nacional.

“Vamos com calma. Se pegarmos os últimos três jogos, fizemos sete pontos. Foram jogos difíceis, principalmente os dois fora de casa. Agora, vamos jogar aqui contra o Avaí. Se Deus quiser, com mais uma vitória podemos fazer uma série boa no Brasileiro”, afirmou.

Contra Botafogo e Atlético-PR, com a finalidade de preparar o time que enfrenta o Barcelona de Guaiaquil, Cuca deve escalar uma formação alternativa. Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras precisa reverter a vantagem no dia 9 de agosto, no Palestra Itália.

“O dia 9 é importante, mas não é o último dia do mundo. Se pensarmos assim, não vamos conseguir executar nosso trabalho com naturalidade”, disse Cuca, procurando diminuir a expectativa. “Sabe o que vem depois do dia 9? O dia 10. E a vida vai continuar, se o Palmeiras ganhar, empatar ou perder”, acrescentou.