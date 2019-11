Convocado pelo Paraguai, Gustavo Gómez desfalca o Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira, a Seleção Paraguaia anunciou a convocação para os amistosos contra Bulgária e Arábia Saudita, nos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente. Presente na lista, o zagueiro do Palmeiras Gustavo Gómez desfalca a equipe contra o Bahia.

O confronto com o Tricolor Baiano em Salvador está marcado para o dia 17 de novembro e é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

🇵🇾 Gustavo Gómez foi convocado pela Seleção Paraguaia para amistosos contra Bulgaria e Arábia Saudita! 💪#AvantiPalestra pic.twitter.com/fzT1uH6Z3w — SE Palmeiras (@Palmeiras) 1 de novembro de 2019

Antes de enfrentar o Bahia, o Palmeiras deve contar com Gustavo Gómez nas próximas três rodadas da competição, contra, Ceará, Vasco e no clássico diante do Corinthians.

Atualmente, o Palmeiras é segundo colocado com 60 pontos. A equipe de Mano Menezes segue na caça do Flamengo, que lidera com oito pontos de vantagem.

