Convocações abrem espaço para Luan e disputa Prass x Jailson

O técnico Mano Menezes terá dois desfalques por convocações para armar o Palmeiras no clássico contra o Santos. Com as ausências do goleiro Weverton e do zagueiro Gustavo Gomez, Luan deve ganhar uma chance entre os titulares, enquanto Fernando Prass e Jailson brigam pela vaga de arqueiro.

O técnico Tite convocou Weverton para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Nigéria. Já Eduardo Berizzo chamou Gomez para os duelos com Sérvia e Eslováquia. Os primeiros jogos serão disputados em 10 de outubro e os segundos, no dia 13.

Na defesa, a tendência é que Luan seja aproveitado como titular por Mano Menezes. Nas duas primeiras partidas de sua gestão, com Gomez a serviço do Paraguai, o técnico escalou o ex-vascaíno ao lado de Vitor Hugo diante de Goiás (2 x 1) e Fluminense (3 x 0).

Nas mesmas duas partidas, com Weverton chamado para defender a Seleção, Mano Menezes usou Jailson diante do Goiás e apostou em Prass contra o Fluminense. Para o clássico frente ao Santos, portanto, a disputa entre os dois veteranos pela vaga de titular está aberta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No ataque, recuperado de desgaste físico, Luiz Adriano deve ser titular. Um provável Palmeiras para o clássico tem: Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano.

O jogo entre Palmeiras e Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, na Vila Belmiro. Também convocados, Soteldo (Venezuela), Derlis Gonzalez (Paraguai) e Felipe Jonatan (Seleção Olímpica) desfalcam o time praiano.