Contra vitalícios, Mancha convoca protesto e critica diretoria

O Palmeiras realiza eleições para o posto de conselheiro vitalício durante a noite desta segunda-feira. Contra a medida, a Mancha Alviverde, principal organizada do time alviverde, convocou um protesto para as 19 horas (de Brasília), na frente da sede do clube. Em nota, a entidade ainda criticou Alexandre Mattos e Maurício Galiotte.

“A eleição desta segunda-feira é uma afronta aos direitos democráticos. Trata-se de uma opressão ao que esperávamos como renovação”, diz o comunicado. “Ninguém é maior que o Palmeiras para ficar até o fim dos seus dias em cargo com interesse próprio”, afirma outro trecho.

Em sua nota oficial, a Mancha Alviverde também reiterou o pedido de demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos, manifestação já recorrente durante os jogos. Para completar, a organizada ainda criticou o presidente Maurício Galiotte e falou em “falta de força nos bastidores”.

Veja o comunicado publicado pela Mancha Alviverde:

“VITALÍCIO, NÃO!

Essa é a nossa posição e deveria ser a mesma de TODOS os conselheiros da S. E. Palmeiras.

A eleição desta segunda-feira é uma afronta aos direitos democráticos. Trata-se de uma opressão ao que esperávamos como renovação.

Manter um conselheiro até o fim da sua vida é cômodo, é fácil. As pessoas se acomodam, não lutam para provar que podem ficar ali, não têm compromisso com seus eleitores, passam a ter poder e influência que não são deles e usam para o bem dos seus grupos e chapas, esquecendo o objetivo principal que é fiscalizar e suportar o presidente.

Ver o silêncio da maioria dos conselheiros atuais, ver a maioria apoiando, ver a lista de candidatos para vitalício, ver os conselheiros fazendo campanha… Vemos de perto e durante a votação a Mancha Alvi Verde estará lá… Do lado de fora!

Protestaremos e fiscalizaremos aqueles que deveriam fiscalizar o presidente da S. E. Palmeiras durante o seu mandato. Esperamos que os conselheiros que ainda não foram infectados pelo “poder”, tomem atitude e votem nulo.

E, para os novos conselheiros que estão “infectados”, que lembrem que a renovação é a solução. Até um dia desses da “arquibancada” vocês reclamavam e não aceitavam os “velhos” no poder. Não deixem que amanhã vocês se tornem os “velhos” ultrapassados.

Peçam mudança no estatuto e que não tenha mais nenhum conselheiro vitalício!!! Ninguém é maior que o Palmeiras para ficar até o fim dos seus dias em cargo com interesse próprio.

VAR

Não é de hoje que somos prejudicados e alguns times beneficiados. Somente ontem o nosso presidente se posicionou e novamente não mostra força. Somos os atuais campeões brasileiros, somos a equipe com mais títulos nesta competição e somos tratados pela CBF como um time qualquer. Falta força nos bastidores. Não adianta apelidar de “brasileirinho”, o nosso presidente precisa ter pulso firme (até hoje não teve) para declarar guerra à CBF, Globo com seu time carioca e a imprensa de forma geral.

Essa “briga” o presidente deve declarar, a torcida deve abraçar e os conselheiros e diretores devem participar.

FORA, MATTOS!

Não conseguimos compreender e muito menos aceitar que esses mesmos conselheiros que querem ser vitalícios, esses mesmos conselheiros que vão lá votar em vitalícios, não se manifestem, não critiquem e não peçam a demissão do Alexandre Mattos.

Quem “vive” o clube sabe dos bastidores, sabe das falcatruas, sabe dos esquemas e sabe que o Palmeiras poderia estar na vanguarda do futebol sul-americano através da sua estrutura, condição financeira, peso da camisa e da história e com a força da sua torcida.

Os erros cometidos nessa temporada pelo funcionário Alexandre Mattos não podem passar batidos.

Você, conselheiro, deveria ter vergonha na cara… Deveria honrar a torcida… Não deveria se preocupar com o seu grupo político e sim com o Palmeiras. Você, conselheiro que se omite, que não se expõem, que não luta pelo certo, passou a ser errado.

Votar em vitalício, virar vitalício, não exigir a saída do Mattos, se silenciar para se manter em cargo… Você que virou isso… Você perdeu o seu DNA de arquibancada.

Diretoria Mancha Alvi Verde”