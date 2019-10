Contra o Santos, Palmeiras deve ter volta de artilheiro da era Mano

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Contra o tradicional adversário, o técnico Mano Menezes deve ter o reforço de Luiz Adriano, artilheiro de sua gestão.

Sob o comando do atual treinador, o centroavante procedente do Spartak marcou um total de cinco gols pelo Palmeiras. Inspirado, Luiz Adriano brilhou no triunfo contra o Fluminense e anotou três vezes. Na vitória sobre o CSA, ele converteu mais dois.

Willian (4) e Bruno Henrique (3) também vêm se destacando entre os artilheiros desde a chegada de Mano Menezes. Gustavo Scarpa, Gustavo Gomez e Dudu completam a lista. Na gestão do atual comandante, o Palmeiras marcou um total de 15 gols e sofreu cinco.

No recente empate contra o Atlético-MG, desgastado fisicamente, Luiz Adriano foi substituído no time titular por Borja, que teve desempenho discreto. O centroavante brasileiro participou de atividades em campo no treino de segunda-feira e tem boas chances de enfrentar o Santos.

Mano Menezes, por outro lado, não terá dois jogadores considerados titulares para o confronto na Vila Belmiro. O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomez, convocados para defender Brasil e Paraguai, respectivamente, estão fora do clássico pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras deve jogar com Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano. Também convocados, Soteldo (Venezuela), Derlis Gonzalez (Paraguai) e Felipe Jonatan (Seleção Olímpica) desfalcam o time praiano.