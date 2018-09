Confira como está a recuperação de Guerra e Scarpa no Palmeiras

Em suas entrevistas, Felipão tem destacado a qualidade do elenco do Palmeiras e a variedade de opções que tem a sua disposição. Nos próximos dias, o treinador ainda pode ganhar duas novas importantes peças: os meias Alejandro Guerra e Gustavo Scarpa.

“A partir desse fim de semana o Guerra começa a estar à disposição na parte física. A parte técnica deve ser liberada daqui a dez dias, para jogar com a gente”, contou o próprio comandante.

“O Scarpa é um pouco mais difícil, porque não dá para treinar. Daqui seis, sete dias ele pode começar a ir para o campo. Então vai uns 15 dias para jogar, isso a gente esperando tudo de bom. O Guerra já está melhor”, completou.

Guerra passou por cirurgia nos ligamentos do pé esquerdo no final de maio. Depois, ele precisou ser submetido a novo procedimento para a retirada de pinos no local. A nova operação não deveria atrasar seu cronograma de recuperação, mas o prazo inicial era de que o venezuelano estivesse novamente à disposição no final de agosto, prazo já esgotado. Ele tem apenas 18 partidas na temporada.

Já Gustavo Scarpa tem situação mais complicada. O meia sofreu um trauma no tornozelo direito em duelo contra o Vasco, no dia 12 de agosto, que causo uma inflamação no calcâneo. Desde o começo, o problema não preocupava o Núcleo de Saúde e Performance do clube, já que não necessitava de uma intervenção cirúrgica.

No entanto, um prazo para o retorno do camisa 14 não foi estabelecido. De acordo com o Dr. Gustavo Magliocca, o problema do atleta foi a piora de um processo inflamatório calcâneo decorrente de um trauma no local. “O atleta sente como se tivesse um espinho no pé”, disse o coordenador médico do clube.

A lesão interrompe a primeira sequência do jogador nesta temporada. Em uma batalha jurídica pela rescisão com o Fluminense, o meio-campista atuou apenas 15 vezes desde que chegou ao Palmeiras. Nos primeiros três jogos com Felipão no comando técnico, o jogador amargou o banco contra América-MG e Cerro Porteño e foi titular diante do Vasco.

