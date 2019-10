Por gramado sintético, comitiva do Palmeiras viaja à Holanda

O Palmeiras estuda a possibilidade de instalar um gramado sintético no Allianz Parque. Na noite deste domingo, uma comitiva montada pelo clube alviverde viajou à Holanda com a finalidade de visitar uma fábrica especializada no produto e se aprofundar no tema.

Acompanhados por um representante da WTorre, empresa responsável por administrar o Allianz Parque, viajam o diretor de futebol Alexandre Mattos e o coordenador de fisioterapia Jomar Ottoni, além de Alexandre Zanotta, um dos quatro vice-presidentes.

Durante a viagem à Holanda, a ideia é ver de perto a tecnologia ligada ao gramado sintético e visitar campos do gênero já em funcionamento. Um dos integrantes do grupo, Jomar Ottoni observará aspectos técnicos, como a possibilidade de lesão, por exemplo.

Inaugurado em novembro de 2014 com grama natural, o Allianz Parque recebe regulamente diferentes tipos de evento, inclusive shows de grande porte. Com frequência, em função do comprometimento do campo, o Palmeiras acaba desalojado.

A ideia de instalar o gramado sintético no Allianz Parque agrada à WTorre, que poderia diminuir significativamente o período necessário para readequar a arena ao futebol após os eventos. No entanto, a empresa entende que a decisão em torno do assunto cabe ao Palmeiras.

Depois de recorrer ao Pacaembu para encarar o Botafogo, o Palmeiras volta ao Allianz Parque na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o time comandado por Mano Menezes entra em campo para enfrentar a Chapecoense.