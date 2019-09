Com volta de Gomez, Palmeiras tem concorrência acirrada na zaga

Recém-chegado ao Palmeiras, o técnico Mano Menezes ainda busca a formação ideal para o time titular no Campeonato Brasileiro. Com o retorno do paraguaio Gustavo Gomez de sua seleção, a concorrência por uma vaga no miolo da defesa do time alviverde aumentou ainda mais.

Em seus dois primeiros jogos como treinador do Palmeiras, as vitórias sobre Goiás (2 x 1) e Fluminense (3 x 0), Mano Menezes armou a defesa com Vitor Hugo ao lado de Luan. No triunfo sobre o Cruzeiro (1 x 0), o primeiro com Gomez à disposição, ele colocou o paraguaio no lugar do ex-vascaíno.

Com passagem pela Seleção Brasileira, Mano Menezes considera injusto que um atleta convocado para defender seu time nacional perca a vaga de titular nas equipes que comanda. Ele explicou o conceito aos jogadores e também promoveu o retorno do goleiro Weverton, chamado na última lista de Tite.

Contra o Fortaleza, Vitor Hugo, Gustavo Gomez e Luan disputam a preferência de Mano Menezes. Para armar o miolo da defesa palmeirense, o treinador também conta com Antônio Carlos e Edu Dracena, dois jogadores que ainda não atuaram desde a chegada do novo técnico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Se tem fartura de opções na defesa, Mano Menezes precisa administrar um desfalque de peso no campo de ataque, já que Dudu foi advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e está suspenso. Assim, Zé Rafael pode ganhar uma chance entre os titulares.

O jogo entre Palmeiras e Fortaleza, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Castelão. Com 39 pontos, três a menos do que o Flamengo, o time alviverde figura na vice-liderança.