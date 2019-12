Com treino fechado, Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Goiás

Nesta quarta-feira, o Palmeiras realizou o último treinamento antes da partida diante do Goiás, marcada para essa quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A atividade, contudo, foi fechada para a imprensa, que só teve acesso ao aquecimento.

O que se sabe ao certo é que para esse jogo, o comandante Andrey Lopes terá algumas baixas. Willian está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, Felipe Melo cumpre punição por conta da provocação contra a torcida do Santos, em partida realizada na Vila Belmiro, no dia 9 de outubro e Thiago Santos tem sua venda encaminhada para o FC Dallas, dos Estados Unidos.

Além disso, a equipe também terá baixas por questões médicas: Gustavo Gómez se recupera de lesão muscular, Hyoran e Gustavo Scarpa passaram por cirurgia nas vias respiratórias e Victor Hugo realizou operação na região da virilha.

Com isso, o Verdão deve entrar em campo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Borja (Deyverson).

Sem vencer há cinco partidas, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos ganhos.

