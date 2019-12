Com Scarpa fora, Dudu quer liderar estatística importante no Palmeiras

Dudu não é o artilheiro do Palmeiras no ano, mas pode terminar a temporada com essa marca. Com os dois gols feitos na goleada sobre o Goiás, o camisa 7 chegou a 12 tentos em 2019 e colou em Gustavo Scarpa, dono de um tento a mais que o ídolo palestrino e líder da estatística no Verdão.

Para aumentar as chances de Dudu, Scarpa passou por uma intervenção cirúrgica nas vias respiratórias e não deve atuar na última partida do ano, diante do Cruzeiro, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Mineirão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa precisa vencer e torcer contra o Ceará para não ser rebaixada.

Vale ressaltar que Dudu é o jogador do elenco com mais partidas feitas na temporada: 64 – contando o amistoso diante do Guarani, durante a pausa para a Copa América. Scarpa, por sua vez, atuou em 47 jogos.

“Fico feliz de estar sempre ajudando, o torcedor sabe do meu esforço, da minha vontade de ajudar o Palmeiras. Desde o meu primeiro jogo aqui foi dessa forma”, disse Dudu após a goleada sobre o Goiás.

Contratado em 2015, Dudu tem 67 gols com a camisa palestrina, sendo o maior artilheiro palmeirense do século XXI. O número coloca o camisa 7 na 32ª posição dentre os maiores goleadores do clube em todos os tempos, ao lado de Rivaldo. O líder na estatística é Heitor Marcelino Domingues, com 317 gols, entre 1916 e 1931.