Após vitória no Choque-Rei, Nobre posta foto com banana e ironiza

O Palmeiras manteve a sina de vencer o São Paulo no Allianz Parque na noite de quarta-feira. Contente pelo triunfo por 3 a 0, Paulo Nobre, ex-presidente do clube alviverde, usou seu perfil no Instagram para lembrar polêmica com Carlos Miguel Aidar e ironizar.

Em 2014, o então presidente do Palmeiras classificou como antiética a postura do São Paulo ao contratar Alan Kardec. Aidar, mandatário do clube tricolor à época, rebateu as declarações do adversário de maneira irônica e levou vários cachos de bananas para sua entrevista.

“A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que, ano após ano, se apequena com manifestações dessa natureza”, disse Aidar, que comeu a banana e reclamou por ainda estar “verde”.

Nesta quinta-feira, sorridente e de camisa do Palmeiras, Paulo Nobre postou foto segurando um cacho de bananas. “Eita mundinho redondo! Até aqui no norte da Itália eu encontro banana hoje! Alguma quitanda brasileira está progredindo… Já está até exportando!”, escreveu o ex-presidente, que, afastado da política, vem se dedicando ao rali.

Na gestão de Nobre, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016. Já Aidar, sob denúncias de corrupção, resolveu renunciar à presidência do São Paulo em 2015 e acabou substituído por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.