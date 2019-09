Com Rocha suspenso e Mayke machucado, Jean pode ter chance com Mano

O Palmeiras terá de entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o CSA, no Pacaembu, ao menos com uma improvisação na equipe. Sem Marcos Rocha, que terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões, e Mayke, que se recupera de lesão, o técnico Mano Menezes pode dar uma oportunidade a Jean.

Titular absoluto na lateral direita do Palmeiras, Marcos Rocha recebeu o seu terceiro cartão amarelo neste domingo, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão. A última partida na qual ele não havia iniciado como titular foi no dia 17 de agosto, no empate em 1 a 1 com o Grêmio.

Reserva de Marcos Rocha, Mayke foi quem o substituiu no dia 17 de agosto, mas o titular da posição teve de entrar em campo depois de seu concorrente sentir dores musculares e, após exames, ter uma lesão constatada em seu tendão do músculo adutor direito.

Jean, por sua vez, vem sendo praticamente um figurante na atual temporada. O volante jogou pela última vez recentemente, na derrota para o Flamengo por 3 a 0, mas entrando nos minutos finais do duelo no Maracanã. Como titular, aí sim a lacuna de tempo é maior. O jogador alviverde fez sua última partida entre os 11 iniciais no dia 27 de julho, no empate com o Vasco em 1 a 1.

Sob o comando de Mano Menezes, Jean ainda não recebeu oportunidades. Ele foi relacionado duas vezes, contra Fluminense e Cruzeiro, e foi cortado em outras duas ocasiões, contra o Goiás e, mais recentemente, contra o Fortaleza.

