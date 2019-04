Com força total, Palmeiras faz último treino para decisão contra o São Paulo

A imprensa não teve acesso ao treino do Palmeiras neste sábado, o último preparatório para enfrentar o São Paulo no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Ainda assim, foi possível verificar em fotos publicadas nas redes sociais do clube a presença de um jogador que fez muita falta na última partida do time: Ricardo Goulart.

Pelas imagens divulgadas, é possível concluir que Luis Felipe Scolari terá força máxima para duelar contra o rival neste domingo, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília). Com isso, uma provável escalação do alviverde pode ter: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa (Victor Luis); Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson.

O Palmeiras empatou por 0 a 0 no jogo de ida, no Morumbi, no último final de semana. Agora, por ter tido a melhor campanha, leva a decisão da semifinal para o Allianz Parque. Uma vitória simples classifica o time, mas caso haja um novo empate, a decisão será levada para os pênaltis.

Além dos jogadores que poderão atuar neste domingo, o clube também publicou uma imagem do atacante Willian nos gramados. Ele está se recuperando de uma cirurgia realizada no fim do ano passado e segue as atividades propostas para estar à disposição de Felipão o quanto antes.