Com reforços à disposição, Palmeiras treina de olho no Bahia

No treino desta sexta-feira, na Academia de Futebol do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari teve praticamente todo o elenco à disposição. Visando o confronto contra o Bahia, que acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, o Verdão realizou mais uma atividade fechada, com apenas o aquecimento liberado para a imprensa.

Mais uma vez, os reforços Vitor Hugo, Henrique Dourado e Luiz Adriano participaram da atividade normalmente com o grupo. Quem também esteve presente no aquecimento com os colegas foi o volante Ramires, que intensifica o trabalho de transição depois de um problema no músculo adutor da coxa.

Regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, os reforços já podem entrar em campo contra o Bahia, neste sábado. Vitor Hugo briga por uma vaga na zaga, já que Gustavo Gómez cumpre suspensão. Já no ataque, Luiz Adriano pode ganhar chance, mas o mais provável é que Borja comece como titular, já que se recuperou de um entorse no tornozelo. Henrique Dourado e Ramires ainda devem trabalhar a parte física antes de serem relacionados.

O presidente Maurício Galiotte e o diretor Alexandre Mattos também estiveram presentes na Academia de Futebol para acompanhar a atividade desta sexta-feira.

O Verdão encerra a preparação para o duelo contra o Bahia neste sábado, quando realiza o último treino na Barra Funda. A equipe provável para a partida deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena (Vitor Hugo) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Borja.

