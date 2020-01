Com reapresentação, Luxa inicia quinta passagem nesta segunda

A reapresentação do elenco palmeirense na Academia de Futebol está marcada para as 15 horas (de Brasília) desta segunda-feira. No centro de treinamento, o experiente Vanderlei Luxemburgo iniciará, na prática, sua quinta passagem como técnico do clube.

Com um total de 373 partidas no comando do Palmeiras, Luxemburgo é superado na história apenas por Oswaldo Brandão (585) e Luiz Felipe Scolari (485). Nas passagens anteriores, foi campeão paulista (1993, 1994, 1996 e 2008), brasileiro (1993 e 1994) e do Rio-São Paulo (1993).

O elenco deve chegar até as 15 horas (de Brasília) e, após apresentação com diretoria e comissão técnica, os jogadores passarão por uma bateria de exames e testes físicos. A imprensa terá acesso à Academia de Futebol apenas duas horas depois da apresentação.

Às 17h30, o lateral esquerdo Lucas Esteves e os volantes Patrick de Paula e Gabriel Menino concederão entrevista coletiva. Formados nas categorias de base do Palmeiras, eles compõem o grupo de pratas da casa do elenco principal ao lado de Vinícius Silvestre, Pedrão, Alanzinho, Gabriel Veron, Ivan Angulo e Wesley.

O elenco já ficará em regime de concentração nas dependências da Academia de Futebol e ganhará folga na sexta-feira, dia que antecede a viagem aos Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida. O time alviverde estreia contra o Atlético Nacional em 15 de janeiro e, três dias depois, encara o New York City.

Em relação ao ano passado, deixaram o elenco o goleiro Fernando Prass (sem clube), os zagueiros Edu Dracena (aposentado) e Antônio Carlos (Orlando City), o volante Thiago Santos (Dallas FC) e os atacantes Henrique Dourado (Henan Jianye) e Miguel Borja (Junior Barranquilla). O clube ainda não anunciou reforços.