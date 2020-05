Com planos de ser técnico, Alex revela estágio frustrado com Luxa

Confira este e outros vídeos em

O ex-meia Alex planeja iniciar a carreira como treinador de futebol em breve. Em preparação para assumir a nova função, o antigo jogador do Palmeiras revelou que passaria um período ao lado de Vanderlei Luxemburgo na Academia de Futebol, mas o estágio acabou frustrado.

Alex combinou ficar oito dias com o atual comandante do Palmeiras no começo de fevereiro e chegou a viajar a São Paulo. No entanto, as chuvas intensas mudaram os planos do ex-meia e, inclusive, adiaram a apresentação do lateral esquerdo uruguaio Matias Viña.

“Com o Vanderlei, falo sempre. É um amigo que fiz no futebol. Já estava tudo agendado, mas, pela tempestade que caiu naquele dia em São Paulo, meu voo nem desceu em Guarulhos e voltou a Curitiba. Eu passaria oito dias com o Vanderlei, porque era a única semana que o Palmeiras teria livre”, contou Alex ao Dazn.

Um dos integrantes da galeria de ídolos do Palmeiras, Alex marcou 78 gols em 243 partidas pelo clube. Com a camisa alviverde, conquistou a Copa do Brasil 1998, a Copa Mercosul 1998, a Copa Libertadores 1999 e o Torneio Rio-São Paulo 2000. Em 2003, com Luxemburgo, faturou a Tríplice Coroa pelo Cruzeiro.

Com o objetivo de ser treinador, Alex vem passando pelos cursos oferecidos pela CBF e teve seu cronograma de aprendizado atrapalhado pela pandemia de coronavírus. Aos 42 anos de idade, o atual comentarista esportivo espera para retomar o projeto profissional.

“Estava matriculado na turma que faria em maio a Licença A (da CBF), mas, infelizmente, devido ao covid, foi cancelada. A gente não sabe quando vai ser a nova data. Tem que esperar essa situação da pandemia, mas o plano é esse: fazer a Licença A e, ali na frente, retornar ao futebol”, afirmou Alex.