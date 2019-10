Com muitos desfalques, Palmeiras se reapresenta de olho no Botafogo

Depois de ser dominado pelo Santos, na Vila Belmiro, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira. Enquanto os titulares na derrota por 2 a 0 realizaram exercícios regenerativos, Mano Menezes comandou uma atividade com os reservas.

No gramado da Academia de Futebol, a comissão técnica organizou um trabalho em campo reduzido e, em seguida, aprimorou finalizações.

Para voltar a vencer após sua primeira derrota como técnico do Verdão, Mano terá que lidar com desfalques importantes contra o Botafogo, neste sábado, no Estádio do Pacaembu, pela 25ª rodada Brasileirão.

Weverton e Gustavo Goméz estão servindo suas respectivas seleções e, por conta disso, não serão relacionados. Felipe Melo e Willian vão cumprir suspensão e desfalcam o elenco alviverde. Além deles, a última baixa é o atacante Luiz Adriano, que teve lesão confirmada nesta quinta-feira.

Já que o Allianz Parque vai receber um show da dupla Sandy e Júnior, o Palmeiras deve jogar no Pacaembu com a seguinte escalação: Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Carlos Eduardo (Zé Rafael) e Borja (Deyverson).

Atualmente, o Verdão está na terceira colocação, com 47 pontos somados. Do outro lado, o Botafogo quer embalar uma sequência de vitórias para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com