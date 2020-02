Com Luxa, Palmeiras revê adversário de seu último título paulista

Com Vanderlei Luxemburgo de volta, o Palmeiras tenta quebrar um longo jejum no Campeonato Paulista. Em 2008, contra a Ponte Preta, rival na noite deste sábado, o time alviverde conquistou o título estadual pela última vez sob o comando do mesmo treinador.

Após eliminar o rival São Paulo na semifinal, o Palmeiras sobrou na decisão diante da Ponte Preta. Depois de ganhar por 1 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, o time liderado pelo meia Jorge Valdivia goleou por 5 a 0 no antigo Palestra Itália e garantiu o título.

Desde então, o Palmeiras perdeu duas decisões do Campeonato Paulista, ambas nos pênaltis. Na final da edição de 2015, sob o comando de Oswaldo de Oliveira, o time alviverde acabou superado pelo Santos e, em 2018, dirigido por Roger Machado, foi derrotado pelo Corinthians.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Vanderlei Luxemburgo também foi campeão paulista pelo Palmeiras nas temporadas de 1993, 1994 e 1996. Ele e Oswaldo Brandão (1947, 1959, 1972 e 1974), aliás, são os recordistas de títulos estaduais como técnicos do centenário clube alviverde.

Desde agosto 1976, Luxa é o único técnico a ganhar o Paulista pelo Palmeiras. Além de Oswaldo de Oliveira e Roger Machado, também perderam finais pelo clube Carbone (1986), Otacílio Gonçalves (1992), Carlos Alberto Silva (1995) e Luiz Felipe Scolari (1999).

O jogo entre Palmeiras e Ponte Preta, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 19h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli. Com sete pontos ganhos, o time alviverde ocupa o terceiro lugar do Grupo B, atrás de Santo André (9) e Novorizontino (8).