Com insucesso de Deyverson, Borja e Dourado podem ser titulares

O técnico Mano Menezes tentou apostar em Deyverson como titular do Palmeiras no comando de ataque, mas o jogador não correspondeu. Assim, Henrique Dourado, ainda em busca do melhor ritmo de jogo, e Miguel Borja têm chance de começar a partida contra o Athetico-PR.

Preferido de Mano Menezes para a posição de centroavante, Luiz Adriano sentiu lesão muscular contra o Santos. Sem o titular, o técnico usou Deyverson no confronto com o Botafogo e resolveu dar um voto de confiança ao confirmar publicamente sua manutenção para o duelo contra a Chapecoense.

Deyverson, no entanto, teve atuação desastrosa diante do adversário catarinense. Trocado por Henrique Dourado aos 13 minutos do segundo tempo, o atacante deixou o gramado sob intensas vaias no Allianz Parque e foi, inclusive, insultado por alguns torcedores.

Recuperado de grave lesão na tíbia, sofrida pelo chinês Henan Jianye, Henrique Dourado reestreou pelo Palmeiras contra o Botafogo e chegou a perder uma grande chance de gol. Diante da Chapecoense, portanto, disputou seu segundo jogo na temporada.

Raphael Veiga espera por mais oportunidades com Mano Menezes

Miguel Borja, por sua vez, foi escalado como titular por Mano Menezes contra o Atlético-MG, mas o técnico ficou insatisfeito com a falta de movimentação do atacante colombiano. Em 2019, ele contabiliza cinco gols marcados em um total de 22 partidas.

O confronto entre Palmeiras e Athletico-PR, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena da Baixada. No primeiro turno, de pênalti, o meia Raphael Veiga marcou o gol da vitória da partida disputada no Allianz Parque.