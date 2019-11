Com gol no fim, Palmeiras vence Vasco e está na final do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20! O alviverde bateu o Vasco por 1 a 0, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e garantiu seu lugar na decisão da competição pelo segundo ano consecutivo.

Os times haviam empatado por 1 a 1 na ida e qualquer novo empate levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, após segurar o adversário e ter criado chances perigosas no decorrer da partida, Patrick de Paula conduziu pelo meio de campo, passou pela marcação e finalizou com força, vencendo o goleiro Halls. Isso foi aos 44 do segundo tempo. Anteriormente, o próprio Patrick e Angulo já haviam tido chances de abrir o marcador.

A equipe, agora, espera o resultado entre Flamengo e Corinthians, que acontece neste domingo – o time carioca venceu a primeira partida em São Paulo, por 2 a 1. A equipe treinada por Wesley Carvalho tem 13 vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 34 gols marcados e 20 sofridos.

Atual campeão do Brasileiro Sub-20, a equipe também foi campeã da Copa do Brasil neste ano. Por ter vencido esse torneio, o time já assegurou vaga na Supercopa Sub-20 – caso conquiste o Brasileiro, o clube garante automaticamente uma vaga para a Libertadores do ano que vem.