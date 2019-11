Com Fla mais perto, Palmeiras revê Ceará para manter perseguição

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo rever o Ceará, no Allianz Parque. Contra um dos três adversários capazes de vencê-lo no torneio, o time alviverde tenta manter a perseguição ao Flamengo, agora mais perto.

Na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará bateu o Palmeiras por 2 a 0 e provocou a primeira derrota do time então comandado por Luiz Felipe Scolari, então líder. O revés, sofrido no Castelão, marcou o fim de uma série de quase um ano sem derrota do atual campeão no torneio nacional.

Após a vitória sobre o São Paulo, melhor jogo da gestão Mano Menezes, o atacante Dudu falou sobre a situação do Palmeiras no torneio. “O que importa é que seguimos firmes em busca do nosso objetivo e iremos lutar até o final do campeonato”, avisou o camisa 7.

Zé Rafael e Gustavo Scarpa devem ser mantidos entre os titulares, enquanto Marcos Rocha é dúvida. No comando de ataque, Luiz Adriano, recuperado de lesão, pode ser relacionado, mas Deyverson permanece na posição. Com oito pontos a mais, o Flamengo enfrenta o Corinthians às 16 horas de domingo, no Maracanã.

No Ceará, ainda ameaçado de rebaixamento, o técnico Adilson Batista não poderá contar com o poupado Luiz Otávio, além de João Lucas, com desconforto muscular. Thiago Galhardo, sacado por dores estomacais contra o Fluminense, integra a delegação do Ceará normalmente em São Paulo.

“Será uma partida muito difícil contra o Palmeiras, time que está tentando encostar no Flamengo. Para conseguir sair com um bom resultado, temos que buscar a perfeição. É marcar muito bem e também não deixar de jogar com a posse de bola”, receitou Ricardinho.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CEARÁ

Data: 2 de novembro de 2019, sábado

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Felipe Lima (MG)

Assistentes: Felipe Oliveira (MG) e Marcus Gomes (MG)

VAR: Igor Benevenuto (MG)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Jean ou Mayke), Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson

Técnico: Mano Menezes

CEARÁ: Diogo Silva; Fabinho, Valdo, Brock e Samuel Xavier; William Oliveira, Ricardinho, Pedro Ken, Felipe Silva e Thiago Galhardo; Bergson

Técnico: Adilson Batistas