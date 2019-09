Com Felipe Melo à disposição, Mano ensaia time para pegar Fluminese

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. O volante Felipe Melo pode ser uma das novidades na equipe comandada pelo recém-chegado técnico Mano Menezes.

O treinador separou o provável time titular e realizou diversos ensaios, como bolas aéreas, transições, marcações e saídas de bola. Antes da atividade, o elenco assistiu a um vídeo sobre o adversário no auditório do centro de excelência. As informações foram divulgadas pelo próprio Palmeiras.

Felipe Melo cumpriu suspensão automática no triunfo sobre o Goiás e, diante do Fluminense, deve estrear como titular sob o comando de Mano Menezes. Por outro lado, o meia Lucas Lima acabou expulso na partida disputada no Serra Dourada e é desfalque certo.

O meia Zé Rafael, que sofreu uma concussão no último jogo, não poderá defender o Palmeiras. Assim como goleiro Weverton, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomez e o atacante colombiano Ivan Angulo, convocados por suas respectivas seleções.

Uma provável formação titular do Palmeiras tem Jailson; Marcos Rocha, Vitor Hugo, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano. O jogo está marcado para as 21 horas (de Brasília) de terça-feira, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.