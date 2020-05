Com enigma, Palmeiras lembra “gol do chororô” de Valdivia em Derby

Com o futebol paralisado por conta da pandemia de coronavírus, o Palmeiras vem recorrendo ao passado para interagir com os seguidores. Nesta terça-feira, por meio de seu perfil oficial no Twitter, o clube alviverde propôs um enigma para lembrar o “gol do chororô”, marcado por Valdivia contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista 2008.

No primeiro post, o Palmeiras fez alusão ao lance apenas com o número dos jogadores e seu posicionamento em campo e ainda informou que o autor do gol era chileno. Muitos seguidores desvendaram o enigma e, horas depois, o clube confirmou ao publicar vídeo da jogada e a frase: “Esse tava fácil, né?”.

Com o Corinthians rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians disputaram apenas uma edição do Derby em 2008. No único gol do jogo realizado no Morumbi, Kleber recebe de Diego Souza e chuta para defesa parcial de Júlio César. No rebote, Valdivia completa para as redes.

Após marcar o gol, o irreverente meia chileno comemorou como se estivesse chorando. O gesto, que ficou conhecido como “chororô”, seria uma reposta ao zagueiro corintiano William, que teria chamado o adversário de “chorão”. Em 2008, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras terminou como campeão estadual.