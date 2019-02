Com elenco farto, Palmeiras vê seca inusitada no comando de ataque

Dono de um dos elencos mais estrelados do Brasil, o Palmeiras oferece diferentes alternativas para Luiz Felipe Scolari escalar seu comando de ataque. Ainda assim, o time alviverde amarga uma seca de duas partidas sem gols, série que tentará quebrar a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Ituano.

O Palmeiras marcou apenas sete gols em oito rodadas do Campeonato Paulista, menos do que clubes como São Caetano (8) e Bragantino (10). Por outro lado, o time alviverde conta com a melhor defesa, já que foi vazado apenas duas vezes, e perde somente do Santos no saldo (10 a 5).

Escalado em seis das oito partidas do Palmeiras no Campeonato Paulista, Miguel Borja até começou bem e marcou duas vezes, mas está em baixa e vem perdendo gols incríveis. Diante do Santos, o colombiano desperdiçou uma grande oportunidade e irritou ainda mais a torcida alviverde.

Qual é o jogador ideal para atuar como centroavante do Palmeiras?

Já Deyverson, um dos destaques em 2018, disputou quatro partidas e marcou um gol. O centroavante, antes com moral alto entre os palmeirenses, colocou tudo a perder ao cuspir no corintiano Richard e, punido com seis jogos de suspensão, ainda não retornou.

Ainda sem ritmo, Ricardo Goulart é capaz de atuar no comando de ataque, mas prefere jogar um pouco mais recuado, atrás do centroavante. Arthur Cabral, que chegou do Ceará como aposta, ainda não estreou, enquanto o versátil Willian se recupera de lesão.

Diante da série de opções, algumas com passagens por seleções nacionais, a seca palmeirense pode ser considerada inusitada. Contra o Ituano, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Felipão deve apostar novamente em Borja, que disputou a Copa do Mundo 2018 pela Colômbia.

