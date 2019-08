Com Brasileiro como única chance, Felipão fala em disputar título

Apontado como candidato a todos os títulos no começo da temporada, o Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro sua única chance de salvar a temporada. Eliminado pelo Grêmio da Copa Libertadores na noite de terça-feira, Luiz Felipe Scolari quer retomar o sucesso no torneio nacional.

Antes líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras amarga um jejum de seis rodadas consecutivas e caiu para a terceira colocação, atrás de Flamengo e Santos. Desde o fim da Copa América, o time alviverde não conseguiu vencer São Paulo, Ceará, Vasco, Corinthians, Bahia e Grêmio.

“Vamos tentar corrigir algumas coisas para colocar o time no prumo de novo e seguir no Brasileiro em condições de disputar o título”, disse Felipão, que preferiu não comentar as críticas de parte do público pela queda diante do Grêmio. “Sobre os torcedores, não falo nada, meu amigo. Falem vocês”, declarou.

No Campeonato Paulista, o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis pelo São Paulo na semifinal. Na Copa do Brasil, o time alviverde caiu nas quartas diante do Internacional. Na mesma fase, contra o Grêmio, o time dirigido por Felipão se despediu da sonhada Libertadores.

Questionado sobre o aumento da cobrança após o revés no torneio continental, o experiente treinador procurou tratar a situação com naturalidade. “Pressão, sempre tem em qualquer lugar. Vem do alto, vem de baixo. É normal. Estamos no Palmeiras para ganhar títulos e, se não ganhamos…”, afirmou.

A apresentação do elenco palmeirense está prevista para a tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde enfrenta o embalado Flamengo, no Maracanã.