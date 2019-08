Com Borja, Palmeiras realiza treino de olho no duelo contra o Bahia

Aproveitando a semana cheia depois da maratona de jogos, o Palmeiras realizou mais um treino, nesta quarta-feira, de olho no duelo contra o Bahia, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Com apenas 15 minutos liberados para a imprensa, os principais destaques ficam para Borja, que se juntou ao grupo, e Luiz Adriano, que realizou o seu segundo treinamento com o elenco.

Na última terça-feira, o atacante colombiano realizou apenas uma atividade de transição, em recuperação do entorse no tornozelo, sofrido na partida de volta contra o Godoy Cruz. Já nesta quarta, Borja mostrou-se recuperado e se juntou ao grupo para realizar o aquecimento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Luiz Adriano, um dos novos reforços do Verdão, também esteve com o elenco, realizando o seu segundo treinamento na Academia de Futebol. O atacante aguarda a sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder fazer a sua estreia. Como já participava normalmente das atividades no Spartak Moscou, seu ex-clube, o jogador já está preparado fisicamente para entrar em campo.

Único nome no departamento médico, o volante Ramires continua em seu trabalho de transição. Separado do grupo, o volante apareceu no campo ao lado do preparador físico.

Para o jogo contra o Bahia, às 16h (de Brasília), deste domingo, o técnico Felipão tem apenas um desfalque confirmado. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Gustavo Gomez não poderá atuar. Com isso, há até a possibilidade de Vitor Hugo fazer a sua reestreia pelo Verdão, já que o seu nome consta no BID desde o dia 29 de julho. Antônio Carlos e Edu Dracena também brigam pela vaga.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com