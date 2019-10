Com 88% dos pontos, gestão de Mano busca 7º jogo sem derrota

Encarregado de suceder Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes vem construindo um bom início no comando do Palmeiras. Com um aproveitamento de 88,9% dos pontos, a comissão liderada pelo treinador busca contra o Atlético-MG a sua sétima partida consecutiva sem derrotas.

Cercado por desconfiança de parte da própria torcida em sua chegada, Mano estreou com vitória de virada sobre o Goiás (2 x 1). Em seguida, o Palmeiras venceu Fluminense (3 x 0), Cruzeiro (1 x 0), Fortaleza (1 x 0) e CSA (6 x 2) antes de empatar com o Internacional (1 x 1).

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no Estádio Beira-Rio, Mano Menezes não poderá comandar o Palmeiras do banco de reservas contra o Atlético-MG. Assim, em busca do sétimo jogo seguido sem derrota, o time alviverde deve ser orientado pelo auxiliar Sidnei Lobo.

Antes da pausa para a disputa Copa América, então comandado por Luiz Felipe Scolari, um embalado Palmeiras enfileirou um total de 11 triunfos consecutivos e passou sete jogos seguidos sem sofrer gols. Depois, porém, caiu expressivamente de rendimento, o que motivou a troca no comando.

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque. O time alviverde tem 46 pontos (2ª colocação) e o adversário mineiro, 30 (10ª colocação).